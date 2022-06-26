موقف برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح.. وريال مدريد يتحرك!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتردد بقوة في وسائل الإعلام الإسبانية بعدما تخلى ناديه ليفربول عن فكرة الركض خلف الفرعون المصري ووكيل أعماله لتعثر مفاوضات تجديد عقده، الأمر الذي أغرى أندية أوروبية عدة للانقضاض على صلاح والحصول على خدماته قياساً بمعطياته الفنية العالية في الدوري الإنجليزي وحصوله على لقب هداف "البريمييرليغ" ثلاث مرات.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن "ليفربول مستعد لبيع صلاح في خلال النتقالات الحالية مقابل 60 مليون جنيه أسترليني الأمر الذي دفع ريال مدريد لدراسة الصفقة"، في وقت أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن "برشلونة رفض العودة إلى فكرة التعاقد مع صلاح بسبب اتفاقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ".

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي صيف 2023، ويرفض اللاعب المصري عروض التجديد ما لم يحصل على أكثر من 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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