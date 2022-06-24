"فيفا" يعتمد الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية الفيديو

المصدر: دبي - الامارات اليوم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" وذلك بعد تطبيق التقنية محليا للموسم الثالث على التوالي، بحسب صحيفة سبق السعودية.

ووجه الاتحاد الدولي خطابا رسميا تلقاه الاتحاد السعودي حول تطوير التقنية بالملاعب السعودية، معتبرا الاتحاد السعودي أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات الماضية، موجها الشكر للاتحاد السعودي على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بتقنية "الفار".

وكان الاتحاد السعودي دشن في فبراير الماضي المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين ودوري "يلو" للمحترفين.

بذلك بات الاتحاد السعودي هو السابع عالميا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشن المركز الموحد للـ "الفار".

كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميا في دوري "يلو" للمحترفين اعتبارا من الدور الثاني من الموسم الرياضي المنتهي.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دوليا 51 حكما بينهم 23 حكم ساحة و28 حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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