وضعوه في حالة من العجز.. محاكمة 8 أفراد «قتلوا» مارادونا

المصدر: بوينوس آيرس - أ.ف.ب

أعلن قاضٍ أول من أمس، أن ثمانية أفراد من الطاقم الطبي سيحاكمون في الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد مع ظروف مشددة في نهاية التحقيق في وفاة دييغو مارادونا، في 2020.

وأكد القاضي محاكمة طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولين الرئيسين عن صحة مارادونا، والمعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيرّوني، والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد، والطبيب السريري بيدرو بابلو.

وكانت النيابة طالبت بهذه المحاكمة في أبريل الماضي، مشيرة إلى أوجه قصور وإهمال في رعاية النجم السابق.

ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة الموظفين بشأن وفاة مارادونا، التي يقول المدعون إنها كانت بسبب «الإغفال» وسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية للنجم الأرجنتيني وضعوه في «حالة من العجز».

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