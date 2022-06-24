«تفقدية خليجي 25» تزور ملاعب البصرة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أنهت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أمس، زيارتها إلى البصرة العراقية، للاطلاع على سير الأعمال في الملاعب والمنشآت استعداداً لاستضافة بطولة «خليجي 25» المقرر إقامتها خلال الفترة من السادس إلى 19 يناير المقبل.

وقال اتحاد كأس الخليج العربي في بيان، أمس: «ترأس الوفد الأمين العام للاتحاد، جاسم سلطان الرميحي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام تم خلالها النزول الميداني المكثف للملاعب والمنشآت، وعقد العديد من الاجتماعات مع الاتحاد العراقي والمختصّين، لمناقشة أبرز ملاحظات اللجنة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، وسيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعاً في 30 الجاري، للاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية، ومناقشة جاهزية الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة (خليجي 25)».

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