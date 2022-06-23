محمد صلاح يرد على انتقادات حسن شحاته بطريقته الخاصة (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول التعامل بطريقته الخاصة مع الانتقادات التي يتعرض لها بين كل فترة وأخرى، وذلك بعدما نشر صوراً عائلية تجمعه مع عائلته أثناء قضاء العطلة الصيفية قبل الانخراط في التدريبات مع فريقه ليفربول الإنجليزي في أخر موسم للاعب بمعقل الريدز.

وشن المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر هجوماً حاداً على أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الثلاثة الأخيرة النجم المصري محمد صلاح، واصفاً إياه بأنه لم يقدم شيء للمنتخب المصري حتى الأن (طالع التفاصيل)

واكتفى محمد صلاح بالرد من خلال نشر صورتين له عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر في الأولى مع عائلته، بينما نشر صورة أخرى وهو مبتسم وينظر إلى الكاميرا، وعُرف دائماً عن محمد صلاح، عدم اهتمامه بالانتقاد وعدم التركيز معه، مؤكداً أن كل ذلك اكتشفه من رحلته بالاحتراف، في حين قام الكثيرين بالرد على حسن شحاته من مسؤولين رياضيين ولاعبين ومدربين عبر حساباتهم الشخصية للرد نيابة عن محمد صلاح.

وأشار الكثيرون، أن محمد صلاح كاناً سبباً رئيسياً في وصول مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاماً، بالوصول إلى كأس العالم روسياً 2018، كما أحرز هدفين خلال البطولة، كما يتصدر صلاح قائمة اللاعبين المصرية الأكثر تهديفاً في البطولات الإفريقية برصيد 16 هدفاً ويأتي ثانياً في مركز الهدافين التاريخين لمصر بعد حسام حسن، وهو من وجهة نظر الكثيرون إنجازات تحسب للنجم المصري.

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