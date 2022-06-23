بيع 1.2 مليون تذكرة لمونديال 2022

المصدر: الدوحة - أ.ف.ب

تم بيع نحو 1.2 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فترة البيع الثانية، بحسب ما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس. قال الذوادي: «إن هناك طلباً قياسياً لتذاكر البطولة». وأوضح منظمو كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، تلقي 40 مليون طلب: 17 مليوناً في فترة البيع الأول و23 مليوناً في الثانية. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن نهاية مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية. وحدّد «فيفا» أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

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