إنتر ميلان يكافئ إنزاغي رغم خسارة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

قرر نادي إنتر ميلان مكافأة مدربه سيموني إنزاغي، رغم خسارة لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه التقليدي ميلان، بحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وتولى إنزاغي تدريب إنتر ميلان مطلع الموسم الماضي خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي انتقل لتدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولكنه فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، حيث فاز به ميلان بفارق نقطتين.

ورغم خسارة الدوري الإيطالي، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سيموني إنزاغي سيمدد عقده مع إنتر ميلان حتى عام 2024.

وبعيدا عن الإخفاق في الحصول على لقب الدوري الإيطالي، حقق إنزاغي مع إنتر ميلان لقبي كأس إيطاليا والسوبر على حساب الغريم التقليدي يوفنتوس.

واكتسب سيموني، شقيق فيليبو إنزاغي مهاجم ومدرب ميلان السابق، سمعة طيبة في إيطاليا، بعد أن قاد لاتسيو للفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر مرتين، قبل أن يخلف كونتي في إنتر.

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