جمهور فريق عربي يعتدي على اللاعبين ويجبر رئيس النادي على الاستقالة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن فريق النجم الساحلي التونسي مساء أمس الاثنين عن استقالة رئيس النادي ماهر القروي وذلك "بمفعول فوري" بعد الاعتداء عليه من قبل الجماهير الغاضبة من التراجع الكبير في نتائج الفريق في الدوري التونسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن غضب بعض جماهير النجم بلغ حد الاعتداء بالعنف على اللاعبين وحتى المسؤولين مما أدى إلى اتخاذ رئيس النجم ماهر القروي قرار الاستقالة بمعية نائبه توفيق الزهروني.

وخرج النجم الساحلي من الدور الأول لبطولة الكأس وتلاشت فرصه في الفوز بلقب الدوري (المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن الترجي المتصدر قبل جولتين على نهاية البطولة)، ولم يبق أمام الفريق سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم المقبل.

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