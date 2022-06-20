شاهد أهداف الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري (فيديو)
شهدت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري إحراز 4 أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد السلام ضمن أحداث الجولة 20 من البطولة، وتقدم الأهلي في الشوط الأول بالدقيقة 1 عن طريق محمد شريف، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في إحراز هدفين بالشوط الثاني وتقدم عن طريق أشرف بن شرقي، ومحمود شيكابالا.
ولكن مدرب فريق الأهلي المؤقت سامي قمصان، من إجراء تغيير ساهم في عودة الأهلي إلى المباراة وإحراز هدف التعادل بالدقيقة 80، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ويبقي الزمالك في الصدارة المؤقتة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما يبقى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 من 18 مباراة.
هدف الأهلي الأول عن طريق محمد شريف
هدف الزمالك الأول أشرف بن شرقي
"يا نهار أبيض يا حنين يا أبو بطن رجل حنينة" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022
محمد شريف يستغل خطأ محمد عبدالغني ويسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك ⚽️
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هدف الزمالك الثاني عن طريق شيكابالا
بتمريرة سحرية من شيكابالا 🪄— جول مصر - GOAL (@goaleg) June 19, 2022
بن شرقي يتعادل للزمالك في القمة 🔥pic.twitter.com/NR79IoXZKb
هدف التعادل للأهلي
بعد صناعته للهدف الأول.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022
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"أنا هنا هنا يابن الحلال لا عايزة جاه ولا كتر مال" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022
هدف تعادل الأهلي عن طريق رأسية من صلاح محسن في شباك الزمالك ⚽️
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