شاهد أهداف الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري إحراز 4 أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد السلام ضمن أحداث الجولة 20 من البطولة، وتقدم الأهلي في الشوط الأول بالدقيقة 1 عن طريق محمد شريف، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في إحراز هدفين بالشوط الثاني وتقدم عن طريق أشرف بن شرقي، ومحمود شيكابالا.

ولكن مدرب فريق الأهلي المؤقت سامي قمصان، من إجراء تغيير ساهم في عودة الأهلي إلى المباراة وإحراز هدف التعادل بالدقيقة 80، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ويبقي الزمالك في الصدارة المؤقتة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما يبقى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 من 18 مباراة.

"يا نهار أبيض يا حنين يا أبو بطن رجل حنينة" 🗣️



محمد شريف يستغل خطأ محمد عبدالغني ويسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك ⚽️



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بتمريرة سحرية من شيكابالا 🪄



بن شرقي يتعادل للزمالك في القمة 🔥pic.twitter.com/NR79IoXZKb — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 19, 2022

بعد صناعته للهدف الأول.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️



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"أنا هنا هنا يابن الحلال لا عايزة جاه ولا كتر مال" 🗣️



هدف تعادل الأهلي عن طريق رأسية من صلاح محسن في شباك الزمالك ⚽️



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هدف الأهلي الأول عن طريق محمد شريفهدف الزمالك الأول أشرف بن شرقيهدف الزمالك الثاني عن طريق شيكابالاهدف التعادل للأهلي

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