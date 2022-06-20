10 نجوم كرة قدم الأعلى في الراتب السنوي عالمياً

المصدر: حميد نعمان - دبي

تستخدم الأندية الكبيرة في كرة القدم على مستوى العالم الإغراءات المالية كأحد أبرز أسلحتها لاجتذاب أفضل وأمهر اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، ومع الارتفاع الصاروخي في قيمة انتقالات اللاعبين، يعتبر الراتب السنوي أحد أبرز الأسباب التي تحسم وجهة اللاعب النجم إلى هذا النادي أو ذاك. وانطلقت سوق انتقالات اللاعبين بشكل مبكر هذا الصيف، حيث كان الأبرز هو الفرنسي كيليان مبابي، الذي قرر البقاء مع ناديه باريس سان جرمان، مقابل راتب سنوي قياسي. وفي التقرير التالي نلقي الضوء على اللاعبين الـ10 الأعلى أجراً في العالم بحسب تقارير دولية متخصصة:

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