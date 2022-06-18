تعرف إلى قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة الدوري المصري

المصدر: وكالات

أعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق الذي سيواجه الأهلي، غدا الأحد (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات) ضمن منافسات المرحلة 20 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ونشر الزمالك قائمته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، والتي ستواجه الأهلي غدا على ملعب "ستاد السلام".

وجاءت القائمة لتشهد تواجد كل من محمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى، ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في الدفاع، وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما واسلام جابر ومحمد أوناجم وشيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ويوسف أسامة نبيه في خط الوسط وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله وعمر السعيد في الهجوم.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد خوضه 17 مباراة.

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