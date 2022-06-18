الأهلي يستبعد لاعبين من قائمة مواجهة الزمالك

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كشف موقع بطولات المصري عن استبعاد النادي الأهلي للثنائي محمد عبدالمنعم وعلي لطفي من قائمته التي ستخوض مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري المقررة الأحد (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات).

وقال الموقع أنه: "تم استبعاد علي لطفي ومحمد عبد المنعم من معسكر الأهلي قبل مباراة القمة".

وأضاف: "علي لطفي لم يتعاف من الإصابة بكدمة في اليد وعدم الاستجابة للحقن البلازما".

واختتم: "محمد عبد المنعم ما زال يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الضامة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة بـ44 نقطة من 20 مباراة.

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