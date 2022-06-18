زيدان يفضل التدريب الشاق على الإجازة.. ابن العراق جاهز في مانشستر يونايتد

المصدر: محمد فاضل - دبي

نشر نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على حسابه في "فيسبوك" تقريراً سلط الضوء من خلاله على لاعبه العراقي زيدان إقبال وهو يستعد بدنيا وفنيا لإستقبال الموسم الكروي المقبل فضلا عن أنه يرسل رسالة غير مباشرة لمدرب اليونايتد الجديد الهولندي إريك تين هاغ يعبر من خلالها عن جاهزيته للإنضمام للشياطين الحمر.

وأشاد التقرير باللاعب زيدان موضحا أنه "بعد انتهاء الموسم الطويل يلجأ أغلب اللاعبين للسفر في رحلات طويلة والخروج في إجازات للتعافي من آثار الإرهاق وخصوصاً اللاعبين الدوليين بينما اللاعب الشاب زيدان إقبال لديه فكرة مختلفة عن فترة توقف الموسم في الصيف حيث بدأ مباشرة العمل للإعداد للموسم الجديد وهو يتدرب بقوة داخل ملعب التدريب كما وظهر في حالة بدنية تبدو رائعة ومبشرة للموسم الجديد حيث يسعى نجم منتخب العراق الشاب للحصول على ثقة مدرب اليونايتد الجديد للحصول على مكان في تشكيل المدرب الهولندي تين هاج وضمن خطة المدرب الهولندي لبناء فريق جديد ينافس به على الفوز بالألقاب".

وأضاف التقرير: "لم يكتف زيدان بالعمل داخل الملعب فقط على لياقته وفنيات كرة القدم، بل لجأ لأحد المدربين المتخصصين وظهر وهو يتدرب على تدريبات القوة والتحمل داخل أحد الصالات الرياضية وتحت إشراف مدرب متخصص".

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