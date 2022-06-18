الزمالك يطلب تغيير ملعب مباراته مع الأهلي.. وبدون جمهور!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طالب نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة في مصر بتغيير ملعب مباراته مع غريمه الأهلي المقررة غدا الأحد في ملعب السلام (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وإقامة المواجهة من دون جمهور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وكانت مباراة الذهاب التي كانت مقررة على أرض الزمالك أقيمت في استاد القاهرة بغياب الجماهير، فيما مواجهة الإياب على ملعب الأهلي ستشهد حضور المشجعين بدخول حوالي أربعة آلاف أهلاوي، مقابل 1500 زملكاوي وهو ما ترفضه إدارة الزمالك.

وعقدت إدارة الزمالك اجتماعا طارئا، السبت، برئاسة مرتضى منصور انتهى بمخاطبة وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بطلب نقل المباراة، وأصدرت بياناً صحافياً نشرته على موقع النادي، قالت فيه: "سبق أن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بلا جماهير، وعلى استاد القاهرة.. لكننا فوجئنا بأن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي أربعة آلاف، ونادي الزمالك بحوالي ألف ونصف".

وتابع: "هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن المباراة الأولى أقيمت دون جماهير، كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت عليه المباراة في الدور الأول، لذلك فإن إقامتها على استاد النادي الأهلي (ملعب السلام) هو إخلال جسيم بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وختم: "برجاء إصدار توجيهاتكم لاتحاد الكرة، ومن تدعى رابطة الأندية، التي يقاطعها نادي الزمالك بسبب تطاول من يسمى دياب على رئيس مجلس إدارة النادي بألفاظ بذيئة، وكذلك إخطار سيادتكم الأجهزة الأمنية، حيث أن استاد الأهلي المسمى استاد السلام يتواجد داخل مناطق سكنية، مما قد يسبب مشاكل أمنية، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

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