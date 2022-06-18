من أفضل لاعب في تاريخ مصر محمد صلاح أم محمود الخطيب؟ النجم الكبير يجيب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يتردد بكثرة في الشارع الرياضي المصري سؤال: أيهما يعتبر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أم محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي واللاعب الدولي السابق؟.

وعلى الرغم من الجدل الدائر في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهر علي أبوجريشة، نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، في برنامج بالخط العريض على قناة الحياة المصرية، وقال:"لا يمكن المقارنة، صلاح في مكان آخر ويلعب في أقوى دوري في العالم".

وعن أداء محمد صلاح مع المنتخب قال:"الجميع يعتقد أن صلاح ساحرًا ولكن هناك زملاء له والفرق أمامه جيدة وهو ماحدث في مباراة غينيا".

وتطرق أبوجريشة لأزمة اختيار مدير فني للمنتخب، وقال:"منذ أن وعيت على الكرة وأسمع أزمات بالكرة، فأيام كيروش كان هناك أزمة وكوبر الذي صعد بنا لنهائي أمم أفريقيا وتأهل بنا كأس عالم كان هناك هجوم ضده، التواجد في هذا المنصب صعب فيقابله هجوم شديد ولايوجد فريق سهل في أفريقيا".

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