شابة مصرية "وزنها ذهب".. عيار 215! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تقلدت ربّاعة منتخب مصر لرفع الأثقال رحمة السيد ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة في المكسيك، إذ توجت بالميدالية الذهبية في الخطف برفع 95 كغم، فيما حصدت ذهبية في النطر والكلين برفع 120 كجم، وثالثة باللون نفسه في المجموع برفع 215 كغم.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين: أحمد حمدي ومحمود حسني وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح، بحسب موقع بطولات.

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