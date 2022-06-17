10 دروس من دوري الأمم الأوروبي

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

انتهى الفصل الأول لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبي قبل أيام، مع استمرار الانتقادات للبطولة، كونها تزيد من إرهاق اللاعبين.

وكان لافتاً في النسخة الحالية 10 دروس مستفادة للمنتخبات الأوروبية قبل أشهر على انطلاق كأس العالم 2022 بقطر نوفمبر المقبل، لعل أبرزها: المستوى المتواضع لمنتخبي إنجلترا وفرنسا، وتألق نجوم مثل الهولندي دي يونغ، وأرقام رونالدو.

للإطلاع على الـ10 دروس، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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