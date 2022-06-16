أبرز أرقام وإنجازات محمد صلاح في 30 عاماً.. أسطورة تاريخية (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول في تحقيق العديد من الجوائز والألقاب في مشواره الكروي الذي بدأ من المقاولون العرب في مصر واستقر في ليفربول، ولازال الطريق أمامه لتحقيق المزيد سواء ظل مع ليفربول أو قرر مغادرته عقب انتهاء عقده الممتد حتى الصيف المقبل، واحتفل صلاح بعيد ميلاده الثلاثين بشكل خيالي إذ لم يكن يتخيل النجم المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الاخلاص والتفاني لكرة القدم أن يكون عامه الثلاثون وسط احتفال من مختلف دول العالم.

وخلال 12 عام فقط هو عمر اللاعب محمد صلاح نجح في الحصول على 9 ألقاب والعديد من الجوائز وهي دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس رابطة الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، وأفضل صانع ألعاب.

وخلال مشواره مع كرة القدم وحتى وصل 30 عاماً لعب محمد صلاح 504 مباراة مع مختلف الفرق، 83 مباراة دولية مع منتخب مصر، أحرز خلالها 278 هدف، وصنع 141 وساهم في 419 هدف وحصل في مشوار على 9 ألقاب فردية جماعية، وجائزة أفضل لاعب إفريقي عامين متتالين.

بالفيديو.. العالم يحتفل بـ "الفرعون المصري" محمد صلاح في عامه الـ 30.. أرقام وإنجازات يصعب الوصول إليها #الإمارات_اليوم #محمد_صلاح pic.twitter.com/c6affguvkK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 16, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news