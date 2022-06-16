جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 في ضيافة ملبورن حتى 2035

المصدر: وكالات

قالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ومنظمون محليون أمس إن ملبورن ستستضيف سباق جائزة أستراليا الكبرى حتى عام 2035 في صفقة جديدة ستشهد أيضا إضافة فورمولا 2 وفورمولا 3 إلى جدول البطولة لأول مرة العام المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للسباق في حلبة ألبرت بارك عام 2025 وأبدت سيدني رغبتها في استضافته.

وانضمت ملبورن إلى جدول السباقات عام 1996، لتحل محل أديليد، وستكمل بطولة الفورمولا 1 نحو 40 عاما بحلول نهاية العقد الجديد. وحضر أكثر من 419 ألف متفرج سباق هذا العام في أبريل نيسان الماضي في أكبر تجمع جماهيري تشهده أستراليا على الإطلاق لمشاهدة حدث رياضي.

وكان السباق، الذي لم يقم عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، بمثابة افتتاح للموسم ولكنه احتل المركز الثالث في جدول هذا العام. وليس من المتوقع أن يعود السباق إلى افتتاح الموسم بعدما احتل هذا المركز سباق البحرين، على الرغم من أن أندرو وستاكوت رئيس جائزة أستراليا الكبرى قال لرويترز في أبريل نيسان الماضي إنه يريد إقامة السباق في وقت مبكر من الموسم.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم إن السباق كان دائما مفضلا للجماهير والسائقين والفرق. وأضاف "ملبورن مدينة دولية رائعة ونابضة بالحياة وهي مباراة مثالية لرياضتنا". وستتم تحديث مرافق وحارة الصيانة كجزء من العقد الجديد.

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