إعلان الحكم على بلاتر وبلاتيني في 8 يوليو

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

طالبت النيابة العامة السويسرية أمس، بعقوبة السجن لسنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، على خلفية الاحتيال بالحصول على تعويض غير مبرّر بقيمة 1.8 مليون يورو لمصلحة بلاتيني.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في هذه القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات. وطالب المدعي العام توماس هيلدبراند بحكم مخفف مع وقف التنفيذ ضد الفرنسي (66 عاماً) والسويسري (86)، وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.

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