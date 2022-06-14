رسمياً.. العنبري مدربا لخورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تعاقدها رسميا مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، متمنية له النجاح في مهمته الجديدة مع النسور.

وتم الإعلان عن التعاقد مع العنبري بحضور رئيس شركة كرة القدم خليل غانم ونائبه عبد الله عامر وعضو الشركة جمال بوهندي.



وتعتبر محطة العنبري الجديدة هي الثانية بعد قيادته لفريقه الشارقة خلال المواسم الماضية.

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