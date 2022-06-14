138 ثانية مهينة لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شهدت مباراة المنتخبين المصري والكوري الجنوبي الودية التي انتهت لمصلحة الأخير في سيول بنتيجة 4-1، واقعة غريبة بعدما أحرز "الشمشون" هدفه الأول من 34 مرة، خلال دقيقتين و18 ثانية (138 ثانية).

واعتبر مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهدف إهانة حقيقية للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الوطني إيهاب جلال، مطالبين بضرورة تصحيح مسار الفراعنة الذي خسر قبل أيام مباراة رسمية أمام أثيوبيا وسط أداء هزيل في تصفيات أمم أفريقيا.

وجاء وقع الخسارة على إيهاب جلال ثقيلاً بعدما كشف بعد مواجهة كوريا الجنوبية بأنه سيحصل على إجازة للراحة مستغلاً فترة توقف المباريات الدولية.

هدف كوريا الجنوبية الأول في مصر عن طريق هوانج 🇰🇷pic.twitter.com/Fm6058NFxB — Yallakora (@Yallakoranow) June 14, 2022

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