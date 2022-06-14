"حارس مهرج" يقود أستراليا إلى كأس العالم بحركات مضحكة! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قاد حارس المرمى الاحتياطي ريدماين المتخصص بركلات الترجيح ريدماين بلاده أستراليا، خامسة التصفيات الآسيوية، لحجز البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بتصديه لركلة بشكل غريب أمام لاعب البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت في المرحلة الأخيرة من الملحق الدولي، بالتعادل السلبي ليلجأ الطرفين إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للأستراليين (5-4)، بعدما تقدم ريدماين إلى مرماه وبدأ يربك خصمه منفذ الركلة من بيرو بطريقة غير اعتيادية خصوصاً أنه لجأ إلى حركات ساخرة الهدف منها تشتيت ذهنية خصمه ونجح في التصدي للركلة الحاسمة وقاد منتخب بلاده إلى كأس العالم.

وانتشر فيديو التصدي الغريب في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن كثير من المغردين والمتفاعلين وصفوا ريدماين بـ"الحارس المهرج"!.

تكنيك ريدماين حارس مرمى أستراليا الغريب في ركلات الترجيح يقود منتخب بلاده إلى #كأس_العالم.#اسْترالٍيا_بٍيرُو #أستراليا



pic.twitter.com/ZZRMNWb4Rx — Erem Sport - إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية، وستنضم في مونديال قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا (حاملة اللقب)، والدنمارك، وتونس.

وكان المنتخب الأسترالي قد خاض مباراة الملحق الأولى مع المنتخب الإماراتي وفاز 2-1 قبل ان يقابل بيرو صاحبة الترشيحات الكبيرة لبلوغ المونديال إلا أن "الكانغارو" أثبت أنه خصم عنيد وخطف بطاقة التأهل المونديالية.

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