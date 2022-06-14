الأهلي المصري يفسخ عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا 10 مرات، أمس، إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (57 عاماً)، بعد أسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، مكلفاً المدرب العام سامي قمصان بمهمة المدير الفني مؤقتاً. وكتب الأهلي في موقعه الرسمي «اجتمع رئيس النادي، محمود الخطيب، مع شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصاً على استقرار الفريق ونظراً لما حققه من نجاحات، لكن موسيماني طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية، وبعد مناقشة الموقف كاملاً وبالإجماع تم احترام رغبته وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدّمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية».

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