«النواب» المصري يوافق نهائياً على تفويض السيسي في اتخاذ إجراءات لدعم السعودية

أفاد برلمانيون ‌ووسائل إعلام ​محلية بأن مجلس النواب المصري وافق نهائياً على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية. يأتي ذلك عملا بحكم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري التي تنص على: «تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني».