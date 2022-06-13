لماذا فضّل هالاند مانشستر سيتي على برشلونة وريال مدريد؟ (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبه الجديد النرويجي إرلينغ هالاند، الإثنين، بطريقة مبتكرة بعد التعاقد معه لمدة خمس سنوات قادماً من بروسيا دورتموند في صفقة قدرتها الصحف الألمانية بـ 300 مليون يورو، مفضلاً النادي الإنجليزي على عرضين سابقين لناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على حسابه في "تويتر" فيديو للاعب الشاب المنطلق في سماء النجومية مثل الصاروخ وهو يحمل صورة له عندما كان صغيراً مرتدياً قميص مانشستر سيتي مؤكداً أن حلمه أصبح حقيقة، وينفذ رؤية والده الذي كان يلعب له والده.

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