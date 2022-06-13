دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تسقط أمام سويسرا وتتنازل عن الصدارة لإسبانيا

المصدر: وكالات

استغلت إسبانيا سقوط البرتغال 1-صفر أمام سويسرا وانتزغت منها الصدارة إثر فوزها 2-صفر على ضيفتها تشيكيا الاحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الاول في دوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب "لا روخا" رصيده الى 8 نقاط في الصدارة أمام البرتغال الثانية (7)، مقابل أربع لتشيكيا وثلاث لسويسرا التي حصدت أولى نقاطها بعد ثلاث هزائم.

وكان المنتخب الإسباني، وصيف النسخة الاخيرة العام الماضي، حقق فوزه الاول في الجولة الماضية بتفوقه على سويسرا بعد تعادلين في أول مباراتين ضد البرتغال (1-1) وفي تشيكيا (2-2).

وحققت إسبانيا، بطلة العالم 2010، انتصارها الخامس في سبع مباريات ضد سويسرا مقابل تعادلين ومن دون أي خسارة.

وبعد أربع مباريات في النافذة الحالية في غضون أسبوعين والتي تختتم الثلاثاء، تعود المنتخبات في سبتمبر، على أن تقام النهائيات (نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والنهائي) في يونيو 2023.

يذكر أن المنتخبات التي تتصدر المجموعات الاربع تتأهل الى النهائيات التي ستقام في أرض أحد تلك المنتخبات.

وتشكل هذه المباريات أيضًا استعدادًا مهمًا لكأس العالم 2022 في قطر نهاية العام، علمًا أن إسبانيا وقعت مع ألمانيا واليابان بالاضافة الى كوستاريكا او نيوزيلندا في المجموعة الخامسة.

وسجلت إسبانيا الهدف الاول من التسديدة الوحيدة على المرمى في الشوط الاول، عندما رفع كوكي كرة جميلة من خلف المدافعين الى ماركو أسينسيو داخل المنطقة على الجهة اليمنى، مررها عرضية خالصة لكارلوس سولر أودعها الشباك (24).

وتعاون ثلاثة بدلاء في الهدف الثاني عندما انطلق غافي الواعد في منتصف الملعب بعد مجهود فردي ومرر الى داني أولمو ومنه الى البديل فيران توريس على الجهة اليمنى في المنطقة، ومنه عرضية الى بابلو سارابيا نحو القائم الثاني الذي سجل بعد ثلاث دقائق من نزوله (75).



وثأرت سويسرا لخسارتها القاسية ذهابًا امام البرتغال صفر-4 الاسبوع الماضي في لشبونة وتغلبت عليها في غياب نجم الاخيرة كريستيانو رونالدو.

وتدين سويسرا بالفوز الى حارس مرماها البديل يوناس أولمين الذي تألق في الذود عن مرماه وأحبط جميع محاولات البرتغاليين لا سيما في الشوط الثاني.

لم تكن مضت 57 ثانية على انطلاق المباراة حتى نجح اصحاب الارض في افتتاح التسجيل عندما مرر سيلفان فيدمر كرة عرضية داخل المنطقة تطاول لها حارس سيفيروفيتش برأسية داخل شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو رافعًا رصيده الى 25 هدفًا دوليًا.

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