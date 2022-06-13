دي بروين يغيب عن بلجيكا بسبب «عطلة مبكرة»

المصدر: بروكسل - رويترز

قال مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، روبرتو مارتينيز، في تصريح صحافي، إن كيفن دي بروين هو واحد من ثلاثة لاعبين سمح لهم بالحصول على عطلة مبكرة، بعد تعادل الفريق 1-1 مع ويلز، أول من أمس، في دوري الأمم الأوروبية. وحصل دي بروين وكاراسكو ومونييه على إذن بعدم المشاركة في آخر مباريات بلجيكا أمام بولندا، الثلاثاء المقبل، في وارسو. وقال مارتينيز «لقد قدم دي بروين ما يكفي، وكذلك كاراسكو. مونييه لعب مباراتين خلال وقت قصير، بعد التوقف عن اللعب لمدة ثلاثة أشهر. لا يمكننا إجبار أحد».

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