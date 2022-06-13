البطاقة 31 للمونديال حائرة اليوم بين البيرو وأستراليا

المصدر: الدوحة - أ.ف.ب

تتبارز أستراليا خامسة التصفيات الآسيوية، والبيرو خامسة أميركا الجنوبية، على البطاقة الـ31 قبل الأخيرة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، اليوم، على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن ملحق دولي. وينضم الفائز بينهما في النهائيات إلى منتخبات المجموعة الرابعة، المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس. وتسعى البيرو للوصول إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخها، بينما تراهن أستراليا على خبرتها في خوض الملحق للتأهل للمرة السادسة أيضاً. وعانت أستراليا في التصفيات، كما تغلبت بصعوبة كبيرة على منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي، بينما ستواجه منتخباً لاتينياً قوياً للغاية هو البيرو، ويعتبر مرشحاً بقوة للصعود، حيث حل خامساً في تصفيات أميركا الجنوبية، ويمتلك مجموعة من العناصر المميزة.

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