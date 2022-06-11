إلقاء القبض على نجم كرة ألماني شهير بتهمة اغتصاب فتاة في إسبانيا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية اليوم عن أن أفرادا من الشرطة الإسبانية في منطقة إيبيزا السياحية ألقوا القبض على شابين ألمانيين، صباح الأربعاء الماضي، أحدهما نجم كرة قدم شهير، دون الكشف عن إسمه.

وقالت الصحيفة إن اللاعب وزميله متهمان باغتصاب فتاة إسبانية، حيث يقيمان في إيبيزا ضمن العطلة الصيفية لهما، قبل أن يعود اللاعب إلى ناديه للتحضير للموسم الجديد.

وذكرت أن الفتاة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين تعرضها لاعتداء جنسي، بجانب إصابات نتيجة محاولتها إبعاد المعتدين عنها. وظهر المتهمان ساعات بعد إيقافهما أمام قاض تحقيق في محكمة محلية، حيث تم فتح قضية في الواقعة، بانتظار البث في إبقاء المتهمين في الحجز، أو دفع كفالة دون السماح لهما بمغادرة إيبيزا، حتى انتهاء التحقيق، حيث يتوقع أن تستمر القضية لفترة طويلة، بالنظر لسوابق في محاكمات قضايا الاغتصاب.

وكشف مصدر للصحيفة أن اللاعب المعني جدد عقده أخيرا مع ناديه، وأن فريقه توج بطلا مرات عدة للدوري الألماني، دون الكشف عن إسم اللاعب أو النادي لدواعي أمنية.

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