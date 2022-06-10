ريال مدريد يواجه برشلونة في ضيافة لاس فيغاس

المصدر: وكالات

سيتواجه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع غريمه برشلونة الشهر المقبل في لقاء ودي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأميركية، وذلك وفق ما أعلن الناديان اليوم.

وستقام المباراة في 23 يوليو على ملعب "أليجيينت ستاديوم" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في أغسطس.

وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع غريمه الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال الى لوس أنجليس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 يوليو.

أما برشلونة، سيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأميركي في 19 يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 منه في دالاس، قبل إنهاء جولته الأميركية ضد نيويورك ريد بولز في 30 منه.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأميركية بعد يوليو 2017 حين لعبا على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3-2.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم قبل أربع مراحل على نهايته متقدماً بفارق 13 نقطة على برشلونة، لكن الأخير حقق انتصاراً ساحقاً في معقل غريمه 4-صفر حين التقى الفريقان على "سانتياغو برنابيو" في مارس.

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