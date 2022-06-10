الاستقالات تطيح بمجلس إدارة النجم الساحلي التونسي

المصدر: وكالات

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي لكرة القدم أمس استقالة ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس إدارته في خطوة أطاحت بالمجلس الذي يواجه انتقادات حادة بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقالت الأمانة العامة للنجم الساحلي في بيان إنها تلقت استقالة جديدة من أحد أعضاء المجلس ليصبح عدد المستقيلين ثلاثة بين خمسة أعضاء منتخبين.

وأضافت الأمانة العامة في بيان "بناء على الاستقالة الثالثة، يجب تطبيق الفصل التاسع والأربعين من القانون الأساسي للجمعية العمومية والذي بات بموجبه المجلس الحالي منحلا ويكتفي بتسيير الأعمال اليومية للنادي".

وأوضحت أنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعيين مجلس إدارة جديدة لاستكمال مدة المجلس الحالي.

وانتخب مجلس إدارة النجم الساحلي برئاسة ماهر القروي في أكتوبر تشرين الأول 2021 لكن المشاكل المالية والإدارية التي يعاني منها النادي عصفت بالمجلس.

وودع الفريق‭ ‬كأس تونس من دور 32، كما باتت مهمته في التتويج بلقب الدوري المحلي صعبة باحتلاله المركز قبل الأخير في مرحلة التتويج برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن الترجي مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

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