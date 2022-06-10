إنجلترا تلتقي إيطاليا.. وتطلب ثأرها الأوروبي

المصدر: وكالات

يسعى منتخب انجلترا للثأر من نظيره الإيطالي الذي كان الحق به خسارة مؤلمة في نهائي كأس أوروبا الصيف الفائت، وذلك عندما يستقبله على ملعب "مولينو" السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقام المباراة خلف أبواب موصدة أمام الجماهير بعد أعمال الشغب التي رافقت نهائي البطولة القارية على ملعب "ويمبلي" في لندن الصيف الماضي وانتهى بفوز "أتزوري" بسيناريو ركلات الترجيح على أصحاب الأرض 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وتميل الكفة لصالح إيطاليا في 28 مباراة جمعتها مع انجلترا، حيث فازت في 12 مقابل 8 هزائم والعدد ذاته من التعادلات.

كما تعود الخسارة الأخيرة لبطل العالم أربع مرات أمام "الأسود الثلاثة" منذ سقوطه 1-2 في ودية في سويسرا في أغسطس 2012. فيما حققت إيطاليا فوزها الاخير على منافستها في 90 دقيقة خلال مونديال البرازيل 2014 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بنتيجة 2-1.

ويخوض منتخب "الاسود الثلاثة" المواجهة المنتظرة ليس فقط للثأر من منافس حطم أحلامه القارية، بل أيضاً من أجل تحقيق انتصاره الاوّل في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بعدما استهل مسيرته بخسارة مدوية أمام المجر صفر-1، قبل أن ينتزع تعادلاً قاتلاً بركلة جزاء من القائد هاري كاين أمام ألمانيا 1-1، ليتذيل ترتيب مجموعته بنقطة يتيمة.

ورغم البداية المتواضعة، إلاً أنّ المدرب غاريث ساوثغيت أثبت انه الرجل المناسب في المكان المناسب اذ منذ تسلمه المهام الفنية مع بطل العالم 1966، قاده إلى نصف نهائي كأس العالم في روسيا 2018 وإلى نهائي أمم أوروبا العام الماضي.

من ناحيتها، تأمل إيطاليا في أن تستعيد بريقها بعد تراجع مستواها عقب احرازها اللقب القاري، ففشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً وخسرت مباراة الـ "فيناليسيما" التي جمعتها أمام الأرجنتين بطلة كوبا أميركا صفر-3.

غير أن "أتزوري" ظهر بصورة مغايرة في دوري الأمم اذ يتربع على صدارة "مجموعة الموت" برصيد 4 نقاط اثر تعادله مع ألمانيا 1-1 وفوزه على المجر 2-1.

عمد روبرتو مانشيني إلى ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب فقام باستبدال اللاعبين المخضرمين بآخرين شبان، فلم يشارك في التشكيلة الاساسية المدافع ليوناردو بونوتشي (35 عاماً) والمهاجم أندريا بيلوتي (28) الخميس.

ويشكّل خط الهجوم معضلة للمدرب الإيطالي فبعدما قرر عدم استدعاء تشيرو إيموبيلي (32 عاماً)، أفضل هداف للدوري الإيطالي أربع مرات، لم يتمكن الثلاثي بيلوتي وجانلوكا سكاماكا وجاكومو راسبادوري من زيارة الشباك في المباريات الثلاث السابقة. وكان مانشيني قرر عدم استدعاء ماركو فيراتي وجورجينيو وإيمرسون بالمييري ولورنتسو إينسيني في وقت سابق من هذا الشهر للراحة.

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