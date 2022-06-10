محمد صلاح يطير فرحاً ومنتخب مصر حزين بعد "فضيحة" أثيوبيا (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يعيش النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في ليفربول فترة رائعة بعد موسم ربما يكون قاسي على المستوى الجماعي بخسارة 3 ألقاب هامة وفرصة التواجد في كأس العالم، ولكنه على المستوى الفردي أكثر من رائع حيث حصد اللاعب نتيجة موسمه الشخصي الرائع بجائزة جديدة وهامة جداً، وذلك في نفس الوقت الذي تلقى فيه المنتخب المصري ضربة موجعة وخسارة قاسية أمام أثيوبيا في تصفيات إفريقيا في مباراة أطلق عليه الإعلام المصري "فضيحة" في تاريخ كرة القدم المصرية.

واحتفل النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث أعرب صلاح عن سعادته البالغة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بهذه الجائزة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت قادة الأندية ولجنة أخرى، عما قدمه خلال موسم 2021/2022، وذلك في نفس اليوم الذي غاب فيه عن منتخب بلاده في مباراة أثيوبيا بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

ولم يتأخر محمد صلاح على التعليق على الجائزة وهو يقضي الأن أجازته في مصر حيث قام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيه بعد أهدافه في الدوري هذا الموسم، وعلق عليه قائلاً: "من الرائع دائما أن تفوز بالجوائز سواء فرديًا أو جماعيًا، وهذا اللقب كبير وأشعر بالسعادة والفخر لذلك، هذا أمر جيد حقاً للفوز به، خاصة لأن التصويت من قبل اللاعبين، إنه يظهر لك أنك عملت بجد حقاً، وحصلت على ما عملت من أجله".

وأضاف محمد صلاح: "لدي خزانة أضع فيها الجوائز الخاصة بي وأفسح مساحة دائمًا للمزيد، أترك مساحة خالية وأتخيل أنني سأضع المزيد بها، لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضاً بجائزة أفضل صانع الألعاب، لأنني أصبح أكثر وعياً بالمباراة، لذا عليك فقط محاولة تحسين الأشخاص بجوارك ومحاولة تحسين نفسك أيضاً".

وتابع النجم المصري: "لا يوجد شرف أعظم من الفوز بجائزة بتصويت زملائي، أنا ممتن جداً لكم جميعاً"، ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الجمهور المصري أصعب لحظاته بعد الخسارة الصعبة أمام منتخب أثيوبيا بهدفين دون دون مقابل في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية وتذيل ترتيب مجموعته الإفريقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news