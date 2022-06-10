"فيفا" يحظر على ناد عراقي تسجيل اللاعبين بسبب

المصدر: محمد فاضل - دبي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر تسجيل اللاعبين من قبل نادي الديوانية الذي يلعب في الدوري العراقي الممتاز، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بسبب تأخره بسداد المتعلقات المادية لنادي جزيرا المالطي وثلاثة لاعبين أخرين.

وأكدت خبر الحظر وسائل إعلام عراقية عديدة بينها "معرض الكرة العراقي". وأشارت إلى أن قيمة المبالغ المتأخرة تبلغ نحو 350 ألف دولار، ولايعد المبلغ عاليا في عالم كرة القدم في الوقت الحاضر وبالرغم من ذلك لم يتم تسديده لمستحقيه.

ويحتل نادي الديوانية المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة قبل ثلاثة جولات من نهاية بطولة الدوري الذي يتألف من 20 فريقا مما يجعله أحد الأندية المرشحة للهبوط والذي من المرجح أن يشمل أربعة أندية.

وتعاني الكثير من الأندية العراقية من مشكلة تأخرها بسداد الأموال التي بذمتها لأسباب عديدة، منها بسبب إرتفاع قيمة العقود، إضافة الى ضعف المردود المالي الذي يدخل في ميزانياتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news