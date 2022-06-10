قائد شرطة باريس: فشلنا في إدارة أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: باريس ■ رويترز

اعترف قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس ديدييه لالمو أمس بأن الشرطة «فشلت» في إدارة الأحداث التي وقعت في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو الماضي بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في الاستاد الوطني بالعاصمة، بسبب إيذاء بعض المشجعين والإساءة لصورة فرنسا.

وأضاف خلال جلسة برلمانية أنه «المسؤول الوحيد» عن أفعال الشرطة، وقال «فشلنا في إدارة أحداث النهائي الأوروبي». ويضاف هذا إلى قضية «التذاكر المزورة»، والتي تسببت في الأحداث.

وتأجل بدء المباراة التي فاز بها ريال مدريد بهدف دون رد لأكثر من 30 دقيقة بعدما اضطر أفراد الأمن لمنع الناس من دخول الملعب، بينما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مشجعين كان من بينهم نساء وأطفال.

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