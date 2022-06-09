جماهير ليفربول تنقلب على محمد صلاح وتهاجمه.. لهذا السبب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن مشاعر جماهير ليفربول الإنجليزي انقلبت على النجم المصري محمد صلاح بعد الأنباء الأخيرة القوية التي ترددت حول رحيل "الفرعون" إلى برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده في صيف 2023.

ونقلت الصحيفة آراء جماهير ليفربول في رحيل صلاح المتوقع بعد تعثر المفاوضات بين اللاعب والنادي واقتراب إعلان الانفصال بعد خمس سنوات من العشق المتبادل بين الطرفين، وطالب مشجع بضرورة بيع محمد صلاح هذا الصيف للاستفادة من صفقته بدلاً من انتظار الموسم المقبل ورحيله مجاناً.

وقال مشجع آخر: "اعرضوه للبيع الآن، يجب استباق الأمور بدلا من انتظار العبث من لاعبين ليس لديهم شعور الولاء. حصلنا على أفضل ما لدى صلاح"، وهاجم مشجع آخر صلاح: "آمل أن نتمكن من بيعه هذا الصيف، فقد انهار بعد ديسمبر، وتسببت طريقة تعامله هو ووكيله مع التجديد في ارتباك شديد".

وحصد محمد صلاح مع ليفربول خلال السنوات الماضية ألقاباً مهمة بتتويجه بطلاً للدوري الانجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري بطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصوله على لقب الهداف هذا الموسم مرة ثالثة.

وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات إلا أن جماهير ليفربول تبدو ناكرة لجميل صلاح وما قدمه للفريق بأن أطلق شرارة الفريق الأولى التي أشعلت حماس اللاعبين ورغبتهم وثقتهم في الحصول على الألقاب.

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