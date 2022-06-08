تعرف إلى البرنامج الكامل للملاحق والمواعيد الرئيسة في مونديال 2022

المصدر: وكالات

تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم متأهلَين اثنين من أصل 32 منتخباً سيشاركون في الحدث العالمي في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

الملحقان الأخيران

- بعد حجز 30 منتخباً بطاقة المشاركة، يبقى ملحقان دوليان لاكتمال العدد.

الإثنين 13 يونيو: ملحق دولي بين أستراليا خامسة آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

الثلاثاء 14 يونيو: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

النهائيات تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة. في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الإكوادور على استاد البيت في الخور. وتختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 ديسمبر.

المواعيد الرئيسة

- من 21 الى 24 نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات

- من 25 الى 28 نوفمبر: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 ديسمبر: الدور ثمن النهائي

- 9 و10 ديسمبر: الدور ربع النهائي

- 13 و14 ديسمبر: الدور نصف النهائي

- 17 ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 ديسمبر: المباراة النهائية

المنتخبات المتأهلة

الدولة المضيفة: قطر (آسيا)

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز

أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية

كونكاكاف: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة

إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

المجموعات الثماني

- المجموعة الأولى: قطر، الاكوادور، السنغال وهولندا

- المجموعة الثانية: انكلترا، ايران، الولايات المتحدة وويلز

- المجموعة الثالثة: الارجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا

- المجموعة الرابعة: فرنسا، البيرو أو استراليا، الدنمارك وتونس

- المجموعة الخامسة: اسبانيا، كوستاريكا او نيوزيلندا، المانيا، واليابان

- المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا

- المجموعة السابعة:البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون

- المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، الاوروغواي، وكوريا الجنوبية

* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

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