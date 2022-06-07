قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم تصدم محمد صلاح وميسي.. وتنصف نجم ريال مدريد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت دراسة أعدها المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) حول أغلى 10 لاعبين في العالم عن تغييرات جذرية تشهدها خارطة كرة القدم العالمية بعدما غاب عنها النجوم المعتاد ظهورهم في صدارة كل القوائم الفنية والرقمية يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح وحتى البرازيلي نيمار، فيما حل بدلاً منهم نجوم صاعدون بسرعة الصاروخ سيكون لهم السطوة المالية في سوق كرة القدم بداية من الموسم الجديد.

وأفادت الدراسة بأن فترة الانتقالات الصيفية الحالية توضح صراحة تفوق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي على كل لاعبي العالم بصفته الأغلى بالقائمة إذ يساوي في 205.6 مليون يورو، يليه لاعب ريال مدريد الخارق البرازيلي فينيسيوس جونيور(158.3 مليون يورو) مما يعتبر إنصافاً للاعب الذي تعملق مع الفريق الملكي وحقق معه الموسم الحالي لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بإسهامات مباشرة منه.

ويحتل العملاق النرويجي إرلينغ هالاند المنتقل من بوروسيا دورتوند الألماني إلى مانشستر سيتي المركز الثالث (130.4 مليون يورو).

يذكر أن الدراسة تم بناءها على النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو عام 2012 ويناير عام "2020، وتالياً قائمة بأسماء وأرقام اللاعبين العشرة الأغلى في العالم:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 205.6 مليون يورو

2- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 185.5 مليون يورو

3- النرويجي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) 152.9 مليون يورو

4- الإسباني بيدري (برشلونة) 135.1 مليون يورو

5- الإنجليزي جود بلينجهام (بوروسيا دورتموند) 133.7 مليون يورو

6- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 124 مليون يورو

7- الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة) 112.5 مليون يورو

8- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) 110.1 مليون يورو

9- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 109.6 مليون يورو

10- الإسباني فيران توريس (برشلونة) 109.5 مليون يورو.

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