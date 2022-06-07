البرازيلي فييرا مدربا لانبي خلفا لطولان

المصدر: وكالات

أعلن نادي إنبي تاسع الدوري المصري لكرة القدم الإثنين تعيين البرازيلي جورفان فييرا مديرا فنيا لفريقه خلفا لحلمي طولان المستقيل من منصبه بعد ارتباط دام عامين ونصف العام.

وقال فييرا في المؤتمر الصحافي مساء اليوم: "سعيد بتواجدي هنا، أشعر أنني عدت إلى بيتي، لقد تلقيت آلاف الرسائل من أصدقائي هنا".

وأضاف "أود أن أوجه الشكر للكثير من المشجعين المصريين لمختلف الأندية التي عملت بها"، مشيرا الى ان الدعوة التي وصلته من مجلس ادارة انبي "منحتني الفرصة لاستكمال العمل الذي قمت به مع أندية ومنتخبات عدة، من خلال تقديم لاعبين جدد للكرة المصرية التي نعمل من أجلها".

وتابع فييرا "لدي طريقتي في العمل، الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وسيكون على الجميع أن يعمل بطريقتي عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، والقيام بكل الأمور بشكل صحيح ومنظم".

وأردف قائلا "تلقيت العديد من العروض من أندية ومنتخبات أخرى، لكنني اخترت العودة إلى مصر".

وسبق لفييرا تدريب اندية الزمالك والاسماعيلي وسموحة.

من جانبه ابدي رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي سعادته بالتعاقد مع فييرا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال "الجميع في مصر يعرف جورفان، سيضيف لنا المزيد من القوة، من خلال عمله السابق مع الاندية المصرية بجانب خبراته الدولية كمدرب سابق لمنتخب العراق".

وأضاف "فييرا لم يأت للعمل فقط كمدير فني للفريق الأول، لكننا قررنا أن ننفذ مشروعا يشمل جميع فرق قطاع الناشئين".

واشار الشريعي الى ان المدرب البرازيلي "جاء ليكمل هذه المنظومة من خلال خبراته الكبيرة، بإعداد دورات تدريبية للمدربين وتصعيد اللاعبين".

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