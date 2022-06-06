ميسي يسجل 5 أهداف ويقود الأرجنتين للفوز على استونيا وديا

المصدر: مدريد – وام

سجل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي 5 أهداف ليقود منتخب بلاده للفوز على منتخب استونيا ودياً، الأحد، في إطار استعدادات المنتخب الأرجنتيني لمونديال 2022 .

وعلى استاد "إل ساردار" بمدينة بامبلونا الإسبانية، تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ميسي في الدقيقتين الثامنة و45 .

وأضاف الفريق ثلاثية في الشوط الثاني حملت توقيع ميسي أيضا في الدقائق 47 و71 و76 لتكون المرة الأولى التي يحرز فيها ميسي هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة مع منتخب بلاده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news