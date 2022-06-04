الأهلي المصري يعلن تمديد عقد محمد محمود ورحيل بادجي

المصدر: وكالات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم، لمدة 4 مواسم. وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إن تمديد تعاقد محمود لمدة 4 مواسم بخلاف الموسم المقبل المتبقي من عقده الحالي، لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

وأضاف :"جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه الذي ‏سانده طوال فترة إصابته التي استمرت ما يقرب من عامين كاملين، وشعر محمد محمود أن ‏مساندة النادي له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، ‏وهو ما حدث بالفعل".

وأوضح :"رفض اللاعب الحديث في أي جوانب مالية، ‏تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة". كما أعلن توفيق انتقال السنغالي أليو بادجي إلى صفوف نادي أميان الفرنسي بصفة نهائية. وقال توفيق إن أميان قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادجي في النادي الفرنسي لمدة عام.

وأضاف :" تلقي الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادجي لناديه الجديد". ووجه أمير توفيق الشكر للاعب السنغالي عن فترة تواجده في صفوف الأهلي، وكذلك أثناء إعارته في الموسم الماضي.



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