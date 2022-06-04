ما هذا يا كريم؟ هدف بنزيما مستوحى من "ميسي زمان" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سجل نجم ريال مدريد كريم بنزيما هدفاً للمنتخب الفرنسي بمرمى الدنمارك بطريقة ساحرة في المباراة التي جمعت المنتخبين في انطلاقة بطولة دوري الأمم الأوروبية وانتهت لمصلحة الدنمارك 2-1.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدف بنزيما بعدما تعملق اللاعب في استلام الكرة من خارج المنطقة وتبادلها مع زميله نكونكو داخل المنطقة قبل أن يتلاعب بالمدافعين ويضع الكرة على يمين الحارس كاسبر شمايكل.

وقال متفاعلون مع الهدف بأن بنزيما أعاد للأذهان الطريقة التي كان يسجل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما كان لاعباً في برشلونة.

ما هذا يا كريم؟ 😍



إليكم هدف بنزيما في شباك الدنمارك منذ قليل ⚽️👏pic.twitter.com/AuUPHRo9UP — Yallakora (@Yallakoranow) June 3, 2022



ويعتبر الهدف رقم 50 لبنزيما هذا الموسم (44 هدفا مع ريال مدريد و6 أهداف مع منتخب فرنسا).

يذكر أن بنزيما يقدم موسماً خرافياً قاد خلاله ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا مما يجعل تتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مسألة وقت قياساً بالفروقات الشاسعة بينه وبين بقية اللاعبين المرشحين للجائزة يتقدمهم البلجيكي كيفين دي بروين والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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