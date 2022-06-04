جمهور منتخب السنغال يحدد مصير ماني مع ليفربول

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف النجم السنغالي ساديو ماني عن أن جمهور "أسود التيرانغا" سيحدد بشكل كبير مستقبله مع ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وقال ماني لصحيفة "ليفربول إيكو": "مثل أي شخص آخر أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وأرى جميع التعليقات".

وأضاف: "أليس هناك 60 إلى 70٪ من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل ما يريدون، سنرى قريباً.. لا تتعجلوا لأننا سنرى هذا معاً، المستقبل سيخبرنا بذلك".

وقال ماني هذه التصريحات في أعقاب استعداد منتخب السنغال لمواجهة بنين والمقرر إقامتها، اليوم السبت، في أولى مباريات المنتخبين بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

وأثار النجم السنغالي جدلًا واسعًا بعدما ألمح عن رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل أنباء ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

وسبق وأن صرح ماني قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بأنه سيتحدث عن مستقبله بعد المباراة بقوله: "سأحدد مستقبلي بعد النهائي".

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