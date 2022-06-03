تصريح صارم من تركي آل الشيخ تجاه الكرة السعودية والمصرية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أوضح المستشار تركي آل الشيخ عن مالك نادي ألميريا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، حقيقة تعاقد ناديه الإسباني الذي استحوذ عليه عام 2019 مع نجمي الأهلي والزمالك أليو ديانغ، وأحمد زيزو، وذلك بعدما كتبت وسائل إعلام مصرية عن رغبة النادي في التعاقد مع 3 لاعبين من مصر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" توضيح جاء فيه: "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف.. صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد.. لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس.. ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية".

وكان نادي ألميريا الإسباني قد عاد مع نهاية الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد غياب استمر 7 سنوات، منذ خوض آخر موسم له في "الليغا" في 2014-2015.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، في الساعات الماضية أنباء عن رغبة نادي ألميريا في التعاقد مع لاعب خط وسط الأهلي المصري، المالي أليو ديانغ، وجناح نادي بيراميدز المصري رمضان صبحي، ونجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو.

وهو ما نفاه تركي آل شيخ قاطعاً الطريق أمام وسائل الإعلام الحديث عن أي صلة له مع الدوريين السعودي والمصري.

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