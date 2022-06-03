لاعب وست هام محروم من اقتناء القطط لـ5 سنوات

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى لاعب فريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم، الفرنسي الدولي كورت زما، حكما قضائيا جديدا من القضاء البريطاني، إلى جانب معاقبته بخدمة مجتمعية لـ180 ساعة، حيث بات محروما من اقتناء القطط لخمس سنوات، وذلك عقابا له بعد واقعة اعتدائه على قطة، في لقطات الفيديو الشهيرة التي أضرت بسمعة اللاعب، وتسببت له في خسائر مالية عديدة، خاصة من قبل المعلنين والرعاة، ومن ذلك صفقة رعاية من شركة "أديداس".

ورغم السماع لزوما باللعب طوال الفترة الماضية من وست هام، لكنه تعرض لعقوبات مالية من ناديه، بجانب هجوم إعلامي ومجتمعي لاذع عليه سواء في بريطانيا أو فرنسا. وكان شقيق زوما هو من صور لقطات الفيديو المسيئة، وتلقى هو أيضا حكما بساعات خدمة مجتمعية تبلغ 140 ساعة.

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