صدام قريب بين ليفربول وجمهوره بسبب محمد صلاح ومان سيتي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن صدام مرتقب بين إدارة ليفربول وجمهور النادي الغاضب على الدولي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، خاصةً بعدما ربطت تقارير صحافية أخرى اسم صلاح بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة "ذا اتلتيك" إلى أن عدم توصل ليفربول إلى اتفاق مع محمد صلاح، سيؤدي إلى رحيله مجاناً الصيف المقبل إلى أحد اندية الدوري الإنجليزي، مستندة في مقالها إلى تقارير صحافية سابقة أكدت بأن صلاح يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، وفي حال رحيله عن ليفربول فوجهته ستكون مانشستر سيتي.

وعلقت "الديلي ميلي" البريطانية على الانباء، بردود أفعال جماهير ليفربول التي صبت غضبها على محمد صلاح بعد ربط رحيله بالانتقال مجاناً إلى مانشستر سيتي، مطالبة إدارة "الريدز" ببيعه في "الميركاتو الصيفي الحالي". وأبرزت الصحيفة مطالبة بعض مشجعي ليفربول إدارة ناديهم السماح لصلاح بالرحيل، قبل أن يطالب أخرون من إدارة ناديهم بالتخلص من صلاح في الصيف الحالي، مستندين في مطالبتهم بأن مستوى الدولي المصري تراجع خلال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم، وتسبب لهم في القليل من المشاعر السلبية، خاصةً بعد خسارة الدوري لصالح سيتي، ثم الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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