محمد صلاح "يطالب" بإعادة نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ظهر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول لأول مرة على مواقع التواصل بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حرص على توجيه رسالة مؤثرة لجمهور ليفربول كما احتفل اللاعب بإنجازاته الشخصية ومع الفريق خلال الموسم الماضي بنشر كل الصور المتعلقة بإنجازاته.

ونجح محمد صلاح خلال الموسم الحالي بتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي حيث نجح في الحصول على عدد من الجوائز أهمها الحذاء الذهبي هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكُتاب الإنجليز، وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، كما حصل مع الريدز على كأسي الاتحاد والرابطة في إنجلترا.

وكتب محمد صلاح رسالة على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدًا، ومع ذلك، أود أن أستبدل كل تلك الجوائز الفردية من أجل فرصة إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لكن كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وإعادته إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك، لا أستطيع أن أشكر جماهير ليفربول بما يكفي لدعمهم لنا، لقد كان موسماً طويلاً جداً، ولكن جزءاً مني يتمنى أن يبدأ الموسم الجديد مرة أخرى غداً”.

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