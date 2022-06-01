هدافو الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.. بينهم محمد صلاح (فيديو)

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا، التي أسدل الستار عنها الشهر الماضي، تألق نجوم الساحرة المستديرة، خاصة المهاجمين منهم، الذين نجحوا في إمتاع الجمهور، وانتزاع لقب هدافي الدوري، بتسجيلهم مجتمعين 163 هدفاً. وكان الأبرز بينهم والأكثر إثارة ما حصل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقاسم مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، والكوري الجنوبي سون هونغ جناح توتنهام، اللقب برصيد 23 هدفاً لكل منهما. كما شهد الدوري الإسباني بتألق الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق مع ناديه لقب "الليغا"، بجانب حصده لقب الهداف برصيد 27 هدفاً.

واعتلى الدولي البولندي روبرت ليفانوفسكي قائمة أكثر الهدافين زيارة للشباك في الدوريات الأوروبية الكبرى للموسم المنتهي، بتسجيله 35 هدفاً بقميص بايرن ميونيخ، بجانب تتويجه مع ناديه بلقب الدوري الألماني.

وتوج الفرنسي كيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان، بلقب هداف الدوري الفرنسي برصيد 28 هدفاً، فيما ذهب لقب هداف الدوري الإيطالي إلى مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي برصيد 27 هدفاً.

بالفيديو: هدافو الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.. من ضمنهم الدولي المصري محمد صالح#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SBEkM47YXK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 1, 2022

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