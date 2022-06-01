وعكة صحية تُبعد رويس عن ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

لم يلتحق قائد بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، بصفوف المنتخب الألماني، أمس، جراء تعرضه لوعكة صحية، وذلك قبل أربعة أيام من المباراة المنتظرة أمام إيطاليا بطلة أوروبا في بولونيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولم يلتحق رويس، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33، بزملائه في المقر التدريبي للمنتخب الالماني في بافاريا بسبب ظهور «علامات التهاب»، بحسب ما أفاد الاتحاد الألماني للعبة في بيان.

وأمام «مانشافت» مهمة صعبة في المسابقة القارية، إذ وبعد مواجهة إيطاليا، يستقبل وصيفة بطل أوروبا انجلترا في ميونيخ الثلاثاء المقبل، ثم يلعب بعد أربعة أيام خارج دياره أمام المجر قبل أن يستضيف إيطاليا في مونشنغلادباخ في 14 الجاري.

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